Robert Täht võimalikust alavahetusest: selline südamesoov on mul alati olnud

"Ütleme nii, et kui Eestis olnuks süsteem teistsugune (rannavõrkpalli kui eraldi spordiala Audentese spordigümnaasiumis pole – toim.), siis ilmselt saanuks minust rannavõrkpallur. Selline südamesoov mul oli. Ja see pole kuhugi kadunud, kuigi praegu keskendun saalivõrkpalluri karjäärile, mida samuti naudin. Kuskil sisimas on siiski veel kihk mängida rannas," tunnistas Eesti hetke parim võrkpallur, 25-aastane Täht.

"Robi oli rannas väga kõva! Siiani on. Kui ta kolme, nelja või viie aasta pärast ära tüdineb saalist, siis äkki värbame ta," lisas üks saatejuhte, endine tippmängija ja nüüdne Venemaa rannavollekoondise treener Rivo Vesik naljatledes.

Vesik pakkus väljas, et Täht sobiks tänastest saalivõrkpalluritest mängima näiteks oma hea sõbra Renee Teppaniga.

"Ühe n-ö suvetuuri me oleme Reneega koos isegi teinud. Aga meil tekkis väljakul ikkagi ka neid olukordi, kus me üksteisega ühtegi sõna ei rääkinud," naeris Täht.

Täht ei välista, et võiks rannavolles end kunagi ka rahvusvahelisel tasemel veel proovile panna.

"Ma pole sellele mõelnud väga palju, aga välistada ei saa midagi. Sportlase karjäär on niikuinii väga habras ja võib kiiresti läbi saada, nii et pikki plaane ei tasu teha," vastas võrulane.

