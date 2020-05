Robert Täht: Resoviaga liitumine on mingis mõttes unistuste täitumine

Itaalias Perugias koroonakriisi tõttu hooaja enneaegselt lõpetama pidanud Täht allkirjastas lepingu Resoviaga juba veebruaris, kuid klubi ei tahtnud enne uusi liitujaid avalikustada, kui hooaeg läbi ja vanade olijatega korralikult hüvasti jäetud. Põhimõtteliselt tegi seitsmekordne Poola meister täieliku verevahetuse. Kõige nimekama täiendusena hangiti endale Novosibirski Lokomotivist lahkunud sidemängijast kahekordne maailmameister Fabian Dryzga.

Põhinurgaründajatena nähakse Tähte ja mullu Sloveenia koondisega EM-i hõbedale tulnud Klemen Čebulj. Peatreeneriks on koos Čebuljga hõbemedali kaela saanud Itaalia loots Alberto Giuliani.

"Sel hetkel (veebruaris - toim) tuli Resovia kõige kindlama pakkumisega. Lisaks on nad mulle alati sümpatiseerinud. Mäletan, kui ma ise esimest korda selles hallis mängisid. Ma polnud siis veel Lubinis põhimeheks tõusnud. Mõtlesin, kui kõva see oleks, kui sellest saaks kunagi mu koduhall. Mingis mõttes oli see unistuste täitumine," rääkis 2015.-2018. aastani teises Poola klubis Lubini Cuprum mänginud Täht Delfile.

"Mulle avaldas muljet kogu see süsteem meeskonna ümber. See on totaalne võrkpalli meka. Kuigi nad on viimased kolm aastat endale mittekohaselt kehvasti mänginud ja leppisid viimasel hooajal suisa eelviimase kohaga, möllavad nad praegu turul kõvasti ja nende idee sellest, millist võistkonda nad kokku tahavad panna, meeldis mulle. Neil on järgmiseks hooajaks väga kõrged ambitsioonid. Eesmärke pole otseselt välja öeldud, aga kindlasti liigas esikolmik ja Meistrite liiga koha tagasi võitmine."

Kuulduste kohaselt on Resoviga liitumas teinegi eestlane, temporündaja Timo Tammemaa, kuid Täht ei tahtnud seda veel kinnitada ega ümber lükata. "Ei ole minu asi öelda. Kui klubi jälle mõne nime avalikustab, eks siis ole näha," jäi ta salapäraseks.

Millal Täht Poola peab minema, ta esialgu veel ei tea. Esmalt ootab teda ees juunis toimuv koondise kogunemine. "Ei tea, kuna hooaeg Poolas pihta hakkab. Ilmselt kogunetakse varem kui tavaliselt, sest koondisesuvi sel aastal pikalt ei kesta," arvas ta.