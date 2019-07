Täht vigastas kolm nädalat tagasi põlve meniskit, kuid nüüd on ta juba taas harjutamas. “Jooksvalt läheb paremaks,“ tunnistas Täht Delfi Spordile. „Saan joosta ning tegin hüppeid kasti peal,“ lisas ta viimase harjutuskorra kohta.

Tähe sõnul selgub kõik edasine jooksvalt ning treeningkoormuse kasv sõltub enesetundest. “Praegu on selline periood, et kiirustada ei ole mõtet. Võtan kõike rahulikult,“ tõdes ta.

EM-finaalturniir toimub tänavu 12.-29. septembrini ning Täht on seal enda sõnul kindlasti kohal. „EM-i ajaks olen ma kindlasti terve. Lõpuks on küsimus pallipuute vormis, et kas saan kätte piisavalt mugava tunde. EM ei ole minu jaoks kordagi kahtluse all olnud,“ tõdes Täht.