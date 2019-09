Robert Täht: olen vigastusest tulenevalt pidanud oma mängu korrigeerima

"Need kaks geimi, mis me pikalt võitsime, toimis meil serv ja blokk-kaitse. Lahendasime hästi kaitsest tulnud palle ja hoidsime pea külmana. Teine geim, mille me kaotasime, algas hästi, aga lõpus ei löönud enam kaitsepalle ära. Päeva lõpuks on hea, et me kaks tasavägist geimi pidasime. Selliseid olulisi geimilõppe on ikka natuke teistmoodi tunne mängida," tõdes Täht, kes tõi koos Martti Juhkamiga meeskonnale 20 punkti, kuid näitas eestlastest parimana kasutegurit +12.

Küsimusele, kas nii ilusad numbrid viitavad sellele, et põlveoperatsioonist taastumine on täiesti lõpule viidud ning vigastus möödanik, vastas Täht: "Statistika statistikaks. Oluline on see, kuidas ma end ise väljakul tunnen - mugavalt. Olen pidanud natuke oma mängu korrigeerima, kuna põlv ei lase täiega hüppesse minna. Valu ei ole, aga tunnen alateadlikult mentaalset blokki. Aga tunne väljakul on mõnus ja selles suhtes on kõik hästi."

"Raske tavavaatajale edasi anda [, mida ma täpselt muutnud olen], aga lähen rünnakutele väga palju rahulikumalt peale. Võtan vähem hoogu, päris tihti ainult paar sammu. Kui muidu tulistasin nii, nagu torust tuli, siis nüüd võtan rahulikumalt," lisas ta.

Reedel lõpetab Eesti kontrollmängude perioodi Saku suurhallis matšiga maailma 14. võrkpallimaa Bulgaaria vastu (Eesti ise on FIVB edetabelis 23.). Täht peab seda vastasseisu väga magusaks võimaluseks. "Väga lahe, et Bulgaaria tuleb Eestisse mängima. Sellise tasemega võistkonna vastu ei olegi olnud varianti sõprusmängu pidada. Saame teada, mis meid EM-il ees ootab. Olen kindel, et Bulgaaria tahab meid siin paika panna - nendelgi on see viimane mäng enne EM-i," ütles Täht.

Vaata videot ja saa teada, mida peatreener Gheorghe Cretu vahetult pärast lõpuvilet tehtud välkkoosolekul rääkis!