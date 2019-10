Robert Täht: ma ei julgenud kraadiklaasi alla panna, sest teadsin, et nurgaründaja kohal alustatakse kahe välismängijaga

VAID VÕIT! Robert Tähe koduklubi Perugia Sir Safety Conad üheski sarjas alla esikoha ei tunnista. „See oli ütlematagi selge, aga nüüd on öeldud ka,” jutustas maailma absoluutses tippklubis oma võimalust ootav Täht. „Kui toimus meeskonna esitlus, haaras klubi president mikrofoni ja rääkis pool tundi, et meil on kõige parem tiim ja me võidame ära kõik sarjad, kus osaleme.”

Mullu juhtis Perugia Itaalia meistriliiga finaalseerias Civitanova Cucine Lube vastu otsustavat viiendat mängu 2:0, kuid kaotas. Meistrite liigas triumfeeris samuti Lube, Perugia jäi poolfinaalis alla Kaasani Zeniidile 2:3, 1:3.

Tänavust hooaega on alustatud kehvalt, Latina üle saadi võõrsil raske 3:2 võit, Milanole alistuti kodus 0:3. „Eks see kaotus tuli paraja üllatusena,” tõdes Täht. „Peame lõivu maksma, peatreener Vital Heynen ühines tiimiga hilja, tema nõudmised on suured ja meeskond pole veel valmis korralikult seda süsteemi mängima. Latinaga mängisime sama halvasti, lihtsalt vastane oli kergem ja võitsime. Milanol on kvaliteetne võistkond küll, aga meie blokk ja kaitse ei toiminud.”

Eile toimunud Meistrite liiga loosimist sai eestlane jälgida otsepildi vahendusel, kuna ta oli haige ega osalenud treeningul.