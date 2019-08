Robert Täht harjumatul positsioonil mängimisest: respekt liberote vastu tõusis!

"Taastumine on läinud oodatust kiiremini. Arstid ütlesid alguses, et 5-6 nädalaga saan alles korralikult liikuma hakata, aga nelja nädala möödudes tegin juba esimesi hüppeid. Need harjutused, mis füsioterapeut ette andis, sain algusest peale valuvabalt teha," kommenteeris 10. juulil põlvelõikusel käinud Täht oma füüsilist seisu Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Trennis juba vaikselt ründan, aga midagi mängulist pole kaasa teinud, kui eilne libero rollis olemine välja arvata. Servinud olen, aga bloki liikumist mitte - küljelt küljele liikumine on meniskivigastuse tõttu natuke keerulisem."

Täht lisas, et päev-päevalt võtab treeningkavasse uusi harjutusi ning veel sel nädalal on plaanis ka meeskonnatöös rohkem kaasa lüüa. "Plaanis oli täna mängida servivahetustel tagaliinis, aga kuna viimastel päevadel on hüppekoormus suuremaks läinud, siis oli õhtuks põlv natuke hell ning otsustasime treeneritega, et parem oleks sellele rahu anda."



” Alguses olime väga lödid. Eile oli võitlust ja tahet rohkem ning täna mängisime juba kui võrdne võrdsega. Robert Täht



Eilsest libero rollist rääkides ütles Täht lõbusas toonis: "Huvitav kogemus. Respekt liberote vastu natuke tõusis. Olen trennis lõõpinud, et liberod ei pea väljakul midagi tegema, aga tegelikult on neid liikumisi ja samme ning teiste järgi kaitsepositsioonil arvestamist omajagu. Eks ta natuke harjutamatu oli, aga tore oli üle pika aja jälle mängus olla!"