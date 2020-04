Robert Tähe unistus Itaalia meistritiitlist ja Meistrite liiga kullast tänavu tõeks ei saa

Eesti võrkpalli seisukohast tähendas uudis automaatselt, et läbi on saanud Itaalia naiste meistriliigas mänginud Chieri diagonaalründaja Kertu Laagi hooaeg. Küll aga jäi õhku küsimus, kas Robert Täht, kelle koduklubi Perugia on jõudnud Meistrite liigas veerandfinaali, peab eurosarja tõttu jätkuvalt olema valmis iga hetk koduklubi juurde naasma. Euroopa võrkpalliliit (CEV) pole nimelt jätkuvalt otsustanud, kas eurohooaja tähtsamad mängud peetakse või mitte.

26-aastane Täht kinnitas täna hommikupoolikul Võrkpall24’le, et ühtlasi tähendab uudis Perugia jaoks hooaja lõpetamist. “Eks klubi ootaski Itaalia liiga otsust. Nüüd tuli klubi poolt ka meile teade, et tänavu me enam ei mängi,” sõnas võrukas.

