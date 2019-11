Robert Tähe seis läks Itaalia tippklubis raskemaks

Itaalia temporündaja vigastus tähendab seda, et üks väljakul olevatest temporündajatest on järgmistes mängudes kindlasti serblane Marko Podrašcanin. Peatreener Vital Heynenil on seega Itaalia liigas senisest veelgi vähem vangerdamisruumi, sest ülejäänud kolm leegionäri kohta hõivavad suure tõenäosusega sidemängija Luciano De Cecco, diagonaalründaja Aleksandar Atanasijevic ja nurgaründaja Wilfredo Leon, kirjutas portaal Võrkpall24.ee.

Robert Täht ja ukrainlane Oleg Plotnitski võivad välja vahetada sel juhul vaid Leoni, sest Filippo Lanzal on itaallasena teise nurgaründaja koht tagatud.

Meistrite liigas, kus Perugia peab oma esimese mängu 4. detsembril, välismängijate piirangut pole ning seal on ka Tähel suurem šanss väljakule pääseda.

