Rivo Vesik teenetemärgist: iga patsutus õlale ning tunnustus on teretulnud ja motiveeriv

Treeninglaagris viibiv Vesik tunnistas intervjuus ERR-ile, et ei osanud sellist tunnustust oodata ja see on meeldiv üllatus.

"Helen Veermäe Eesti Võrkpalliföderatsioonist oli vist esimene, kes kirjutas, et palju õnne mingisuguse asja puhul. Kahe trenni vahel korra nägin, ma ei süvenenud üldse, ma ei saanud midagi aru, ma pole uudiseid hommikust saati lugenud, meil on täiesti crazy päev olnud täna. Meil on põhimõtteliselt kuus trenni tehtud ja ma pole siiamaani üldse süvenenud sellesse, üldse mitte!" ütles Vesik Vikerraadiole, vahendab ERR Sport.

"Iga patsutus õlale ja iga hea sõna on ju tegelikult teretulnud ja motiveeriv. On ju ka meil väga raskeid aegu ja väga keerulisi aegu, sellised tunnustused ja ilusad sõnad annavad kindlasti jõudu juurde," lisas Vesik.