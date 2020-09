Rivo Vesik Läti võrkpallikoondise EM-ile jõudmisest: praegu see pole kõva saavutus, sest sinna pääsevad põhimõtteliselt kõik riigid

Vesik: "2007 oli 13 aastat tagasi. Kuidas nad Lätit nüüd võitsid, sellest ma ei saanud aru."

Teppan: "Hispaanial polnud põhisidemängijat ka kohal."

Rinaldo: "Minu põhiküsimus on, Rivo, et kas see, kuhu jõuame, on, et 24 on liiga palju võistkondi ja et sellega tegeletakse Euroopas liiga vähe võrreldes jalgpalli ja korvpalliga?"

Vesik: "Jalgpalli- ja korvpalliriike on sama palju Euroopas, ega neid juurde ei tule, aga tasemel riike on rohkem jah. Mina arvan seda, et 24 võistkonda on populariseerimine. Rannavolles on 32 võistkonda, kokku aga 14 riiki ainult, kes saavad peale. Olen nõus, et rannavolles võiks olla number 24. Kui läti suudab alagrupist edasi saada ja 16 sekka jõuda, oleks väga super. Siis poleks midagi öelda, aga täna mina isiklikult seda über-saavutuseks ei pea."

Rinaldo: "Mina ei pea ka seda über-saavutuseks."

Vesik: "Finaalturniirile on ikka tore saada. Läti kasutas võimaluse samamoodi hästi ära nagu Eesti naiskond eelmisel korral. Neile anti see võimalus ja nad kasutasid seda. Hullem oleks olnud, kui poleks kasutanud, sest võib-olla teist sellist neile poleks enam tulnud."

Rinaldo: "Neil on kaks Euroopa tasemel mängijat. Deniss Petrovs liigutub kindlasti sinna, Venemaal aastaid mänginud, ja Hermans Egleskalns, Prantsusmaa tippklubides ning nüüd Kreeka tippklubis mänginud. Kahe mehe peal nad elasid ja see, et 24 hulka said, on pigem normaalsus, kui ime. Oleks võinud ka 2 aastat tagasi saada, kuid siis sattus Eesti vastu ja sealt läbi seina juba ei lähe."

Vesik: "Lätil on ka maailma tasemel treener. See annab väga palju juurde. Väga kõrgel tasemel."