Renee Teppan tegi hea mängu, aga Eesti alustas Türgi seeriat kaotusega

Kolmandat geimi alustasime muudetud koosseisuga. Sidemängijaks tuli Markkus Keel, Kollot asendas Andrus Raadik, Teppanit Hindrek Pulk, Kreeki Timo Tammemaa ja Rikbergi Silver Maar. Geim algas tasavägiselt, aga seisult 4:4 tegi Türgi spurdi ja juhtis kiirelt 9:4. Sellise kodumeeskonna poolt vaadates turvalise vahega kulgesid satsid kuni geimi viimaste punktideni, aga päris lõpus suutis Eesti korra veel sähvatada. Meie kaotusseisult 18:24 vähendasime Keele ebamugavate servide ja meeskondliku tegutsemise toel kaotusseisu 23:24 peale. Ometi lõpuni imelist tagasitulekut ja geimivõitu me kätte ei saanud, viimase geimpalli Türgi suutis lõpuks realiseeriseerida ja nii geim 25:23 neile.

Treenerite kokkuleppel mängiti ka neljas geim. Eesti poolelt tulid platsile Keel, Raadik, Rauno Tamme, Pulk, Tammemaa, Mart Naaber ja Maar. Geim oli tasavägine, aga pigem oli pidevalt punkti-paariga juhtimas Türgi ja meie tagaajaja osas. Päris lõpu eel läksime korra ka 21:20 ette, aga otsustavatel punktidel olid siiski paremad võõrustajad ja ka see geim neile 25:22.

„Olime täna kõikuvad. Ei tekkinud sellist hetke, kus kõik mänguelemendid oleks korraga toiminud,“ ütles mängu kommentaariks treener Rainer Vassiljev ja lisas: „positiivne oli täna see, et pikalt tõsiste mängudeta olnud Renee Teppan sai hästi hakkama, tõi korralikud punktid ega teinud endale viga. See on meie meeskonna jaoks praegu väga hea uudis.“

Eesti poolel käisid väljakul kõik mängijad. Enim punkte tõi kolmandas ja neljandas mänginud Raadik 12/+6, s.h. rünnakud 16-st 11 ja 1 blokipunkt. Teppan tõi kahe esimese geimiga 10/+5, Kreek 7/+3. Kolm geimi mänginud Juhkami sai kirja 9 punkti. Meie meeskonna statistikas on vaid vastuvõtt parem kui vastastel (46% vs. 35%), kõik teised näitajad on türklastel paremad - rünnakute õnnestumise protsent 55 vs. 51, blokipunktid 11 vs. 4, serviässad 8 vs. 3.

Seeria teine mäng peetakse samas saalis homme kell 18:00.