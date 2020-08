Renee Teppan: Eesti koondises ei saa solvumist lubada

See on kahtlemata koduliigas tänavu suurim üleminek ning tõstab Selveri, mis palkas ka Kristo Kollo ja Andrus Raadiku, hoobilt suurimate soosikute sekka. Meenutame, et üle-eelmisel ehk viimasel lõpuni mängitud Meistrite liiga hooajal teenis 26-aastane Renee Teppan Poola tippklubis Bełchatówi Skras pronksmedali. Ja tema teeneid ei maksa alahinnata, sest kui play-off’is jäi Teppani mänguaeg napiks, siis otsustavas viimases alagrupimängus aitas just tema imemäng Bełchatówi 3 : 0 võidule Cédric Énardi juhitud Berliini vastu ja tagas koha veerandfinaalis. Paraku see oligi viimane periood, kui Teppan sai tegutseda valuvabalt ja väljakul tõeliselt säras.

Vestlus Teppaniga oli - nagu ikka - konkreetne ja särtsakas ning selgus palju põnevat. Näiteks miks valis ta Eestis maandumiseks just Tallinna Selveri ja mida arvab Tartu Bigbanki asjaajamisest? Millist üliolulist relva sai koondis kasutada viimati 2018. aastal? Ja millest on Teppanil siiani kuratlikult kahju?