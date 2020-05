Rannavõrkpalli karikasari algab juunis

Esialgse plaani kohaselt peetakse kaks karikaetappi, siis EEVZA etapp, karikafinaal ja viimase etapina Eesti meistrivõistlused. Sarja avaetapp toimub 13.-14. juunil Rakveres.

Sarja peakorraldaja Tauno Lipp ütles, et mõned küsimärgid on hetkel veel õhus. "Juuni keskpaigas selgub, kas EEVZA etapp toimub, selles osas ootame EEVZA otsust. Juhul, kui me seda ei saa, toimub selle asemel karikaetapp," rääkis Lipp.

"Etappide ajakava koostades arvestati ka Läti rannavõrkpalli kalendriga, et võimalikult vähe turniire toimuks samaaegselt. See annab võimaluse meie mängijatel Lätti mängima minna ja Läti mängijatel Eestisse tulla," lisas Lipp.

Rannavolle Grand Prix 2020 etapid:

Rakvere Cup (Rakvere spordikeskuse rannavolle väljakud 13,-14. juuni)

Teras Beach Cup (Tallinn, Haven Kakumäe sadam, 27.-28. juuni)

EEVZA*, Nathan/McDavid Cup (Pärnu rand, Sportland Arena 11.-12. juuli)

Jazz Pesulad karikafinaal (Tartu Raekoja plats ja rannakeskuse väljakud, 1.-2. august)

Värska Vesi EMV (Paide kesklinn ja Järveranna väljakud, 15.-16. august)

*Võib muutuda ja EEVZA asemel toimuda karikasarja etapp.

Riigi kehtestatud reeglite kohaselt toimuvad kaks esimest etappi nii, et ala oleks piiratud ja pealtvaatajaid mängudele ei lubata.