Rakvere võrkpalliklubi loobus meistriliigas mängimisest

Rakvere klubi presidendi Raigo Pärsi sõnul võeti selline otsus vastu raske südamega.

"Proovisime kuni viimase hetkeni ja vaatasime oma rahakotti ning leidsime, et täna Eestis sellise eelarvega, nagu Rakverel on, me ei suudaks konkurentsivõimelist meeskonda kokku panna. See ongi otsuse alustala," sõnas Pärs Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Rakvere klubi ambitsioon ei ole mängida Eesti meistriliigas vaid kohtadele 4, 5 ja 6 ning Balti liigas jõudmine vaid esikaheksasse. Meeskond tahaks mõlemas sarjas mängida medalitele. Olles aus oma sponsorite ja mängijate suhtes, otsustasime, et nagu targad on öelnud, et vahel tuleb teha samm tagasi, et siis saaks teha kaks sammu edasi," lisas klubijuht.

Pärsi sõnul jäi konkurentsivõimeline meeskonna kokkupanemiseks puudu umbes 30 000 eurot. Tänavu sai Rakvere Eesti meistriliigas neljanda koha.

Eeoleval hooajal jätkab Rakvere duubelmeeskonnaga mängimist Eesti esiliigas. Ülejärgmisel hooajal loodetakse taas meistriliiga tasemel meeskond välja panna.