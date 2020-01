Rakvere võrkpalliklubi astus Saaremaalt tagandatud Urmas Tali kaitseks välja

Arvamusi on mõlemalt poolt: leidub neid, kes leiavad, et Urmas Taliga käituti liiga kärsitult, aga ka neid, kes leiavad, et Saaremaa otsustas õigesti ega peagi oma valikuid kellelegi põhjendama.

Omaette elu on hakanud elama ka Saaremaa mängija Keith Puparti Postimehele antud kommentaar, et Tali treeningud olid liiga lihtsad ja läksid kohati "freestyle'iks" kätte.

"Las see siis jääb tema arvamuseks," vastas Tali "Spordipühapäeva" saates. "Tean küll, millele ta vihjab: jõulueelsele perioodile, kui tulime Iisraelist tagasi ja ma ei näinud põhjust kümme päeva enne karikafinaali täie auruga panna. Tegime natuke teistsuguseid treeninguid, kui see on freestyle, siis las ta olla. Freestyle'iga võib ka mänge võita, kui on väga spetsiifiline asi ja nüanssidele tähelepanu panna. Vaatame, kumb siis rohkem edu toob."

Sõnast võttis kinni ka Tali endine tööandja, tänaseks Balti liigast taandunud Rakvere võrkpalliklubi. Jagades Tali kommentaaridega artiklit, kirjutati saatelauseks: "19.03.2017 tuli Rakvere VK freestyle’ga Credit24 Meistriliiga võitjaks. Meile Urmas Tali stiil sobis."