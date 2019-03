Rakvere võrkpalliime ei jäänud tänavugi sündimata - Selveri vastu tuldi täiesti lootusetust seisust välja koguni kahel päeval järjest

Avamängus loputas Selver Rakveret 3:0, üheski geimis ei antud vastasele 20 punktigi. Võõrsil peetud teises mängus juhtis Selver 2:0 ja kolmandas geimis 16:12. Ometi suutis Andres Toode juhitav meeskond üliraskest seisust välja tulla ja võita järgmised geimid 26:24, 25:22, 15:12.

Uskumatu, kuid Selver mängis ka täna maha 2:0 seisu, lisaks märgatava algedu kolmandas geimis! Selver võitis esimesed geimid 25:22 ja 25:21, kuid kaotas seejärel 22:25, 25:27 ja 12:15. Karl Maidle tõi võitjatele 20, Markus Uuskari 18 ja Joonas Popman 15 punkti, Selveri resultatiivseim oli 23 punktiga Timo Lõhmus. STATISTIKA

Kui Rakvere kolme aasta järel esmakordselt Balti liiga finaalturniirist eemale jäi, lubas Toode, et nüüd üritatakse imet sepistada Eesti meistrivõistlustel. Iseenesest pole Rakvere võit Selveri üle ime, kuid see, kuidas seda tehti, on tõesti täiesti uskumatu.

Poolfinaalis läheb Rakvere vastamisi äsja Balti meistriks kroonitud Tartu Bigbankiga, esimene mäng toimub reedel Taaralinnas. Teises paaris kohtuvad Pärnu ja Saaremaa, esimene mäng peetakse laupäeval Pärnu spordihallis.