Rainer Vassiljev: muidugi on mul huvi Eesti võrkpallikoondise peatreeneriks saada

Olgugi et Vassiljevit võib jätkuvalt pidada nooreks meheks – suvel täitus ju alles 36. eluaasta -, on endisel sidemängijal treenerina kogemusi küll ja veel. Peatreeneri ametis on ta kroonitud kolmel korral Eesti meistriks, 2012. aastal Tartu Pere Leiva ning 2016. ja 2017. aastal Tallinna Selveri juhendajana. Ka oma esimesel välishooajal, enne maailma tippliigade hulka kuuluvasse Poola liigasse siirdumist, tegutses Vassiljev peatreenerina, juhendades Šveitsi kõrgliigaklubi Schönenwerdi, vahendab Võrkpall24.ee.

Kas peatreeneri roll köidab Vassiljevit koondiseski? “Kui küsida, kas mul on huvi Eesti koondise peatreeneriks saada, siis muidugi, kunagi kindlasti,” vastas Vassiljev keerutamata. “Aga kas see võiks juhtuda homme, ülehomme või kaugemas tulevikus – see on teine küsimus. Olen treenerina alati huvitatud uutest väljakutsetest.”

