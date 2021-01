Credit24 liiga hooajaeelsel pressikonverentsil ütlesid võrkpallijuhid, et ollakse väga paindlikud, kuid kangesti soovitakse Balti tšempionaadi medalid ikka välja mängida. Meenutame, et mullu lahvatas koroonaviiruse puhang just vahetult enne Saaremaal toimuma pidanud Final Fouri ja meister jäi selgumata. Praegu on seis selline, et osadel klubidel on peetud juba 12 matši, osadel viis või kuus. Kaarte on segama asunud Läti koroonareeglid, probleemiks on võrkpallurite amatööri staatus.