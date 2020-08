Prantsusmaal karastunud Hindrek Pulk on Saaremaal tagasi

"Kindlasti on möödunud hooega Prantsusmaa tippklubis mängumehele kasuks tulnud ja ka klubi ootab lisandund kogemuste reliseerimist uuel hooajal," seisab klubi postituses.

"Suvel on õlg Hindrekule veidikene valu valmistanud, kuid täna liigume juba paremuse poole ja usume, et hooaja alguseks naelutab Hindrek palle juba vastaste väljakupoolele maha."

Pulk kommenteeris, et valis karjääri jätkamise Saaremaal, kuna just seal on tal parimad võimalikud tingimused oma tervise korda saamiseks.

"Ootan, et saaksin täielikult terveks ja soovin olla klubi eesmärkide realiseerijaks. Hooaeg Prantsusmaal oli pidev enese otsimise ja tõestamise aeg. Midagi halba ei tasu kunagi kaasa võtta. Selline võimaluse ootamine õpetas olema veelgi kannatlikum. Usun, et heas võistkonnas treenimine suutis ka minu mängukvaliteeti kõrgemale kergitada," rääkis Pulk.