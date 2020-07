Portaal: Saaremaa võrkpalliklubi on lähedal põnevale täiendusele

"Keskblokeerija Wennder teeb järgmisel hooajal debüüdi Euroopas. Wennder hakkab hooajal 2020/2021 esindama Saaremaa VK klubi," seisab postituses. Ka võrkpalliportaal Volleybox.net on märkinud Lopesi uueks koduklubiks Saaremaa.

Senise karjääri on 29-aastane mängumees veetnud erinevates Brasiilia klubides.

Saaremaa VK on hakanud uueks hooajaks meeskonda komplekteerima. Möödunud nädalal teatati, et peatreenerina jätkab Ioannis Kalmazidis. Mängijatest on uueks hooajaks leping sõlmitud Markus Uuskari ja Keith Pupartiga.