Poolfinaalpaarid tõotavad põnevust: Saaremaa vs Selver ja Bigbank vs Pärnu

Möödunud hooajal jäid Eesti meistrivõistlused koroonaviiruse leviku tõttu poolikuks, üle-eelmisel hooajal krooniti meistriks Pärnu VK.

Lisaks Eesti meistrivõistluste vahegrupis saavutatud punktidele lisandusid võistkondadele Credit24 Meistriliigas teenitud stardipunktid (Eesti võistkondade arvestuses põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne). Seega läheb poolfinaalidele parima asetusega vastu Bigbank Tartu, kes kogus vahegrupis kokku 14 punkti (11 vahegrupis ja 3 Credit24 Meistriliigas). Saaremaa Võrkpalliklubi tuli 13 (8+5) punktiga teiseks, Selver Tallinn 11 (7+4) punktiga kolmandaks ja Pärnu Võrkpalliklubi 5 (3+2) punktiga neljandaks. 2 (1+1) punkti noppinud TalTech jäi poolfinaali ukse taha ja sai viienda koha.

Poolfinaalid peetakse kolme võiduni.

Selver Tallinn – Saaremaa VK

Selveri ja Saaremaa senised mängud on pakkunud palju põnevust ja üllatusi. Viimati kohtuti vaheringis ja seal sai 3:0 võidu Saaremaa. Ent Selver lülitas Saaremaa konkurentsist karikavõistluste poolfinaalis ja lõpetas novembri lõpus Saaremaa pika võiduseeria Credit24 Meistriliigas.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev tõdeb, et senine hooaeg on juba pakkunud põnevust ja ootab seda ka eelootavatest mängudest. “Juba hooaja alguses võis palju põnevat oodata, kui nägime tiime – mitte ainult meie ja Saaremaa, aga ka Pärnu ja Tartu. See ongi äge. Puhaste paberitega pole keegi midagi läbinud ja see lisab põnevust. Pole olnud ühte valitsejat,” sõnas Vassiljev. “Meie seis on parem kui enne viimast mängu Saaremaaga, oleme omad järeldused sellest teinud ja teatud asju muutnud. Oleme positiivselt meelestatud. Saaremaa osas, siis uued sidemängijad on kaaslastega hea klapi leidnud ja selle taha neil midagi ei jää. Asendused on korralikul tasemel,” lisas juhendaja.

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis lisas, et kuigi ajad on keerulised, tuleb hakkama saada. “Meil on mõned uued mehed ja vähem mängijaid kui enne, aga peame olukorraga kohanema. Meeskonna kokkuklapitamine nõuab aega, aga mõlemad sidemängijad on üsna hästi sisse elanud, eriti kogenud Filip Despotovski. Aga muidugi pole me 100% sellises seisus nagu tahaksin,” sõnas Kalmazidis. “Viimane 3:0 mäng oli meie poolt hea ja Selver mitte. Aga seeria on hoopis teine asi, nüüd on play-offide aeg ja kõik tahavad olla ma parimas hoos. Peame olema kannatlikud oma tegemistes, just vaimne pool saab olema oluline, emotsioonid käivad üles-alla nii mängijatel kui treeneritel. Kes sellega paremini hakkama saab, sel on eelis,” lisas peatreener.