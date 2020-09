Põneva võrkpallinädala avab Saaremaa ja Selveri vastasseis

Liigatabeli tipus on pärast esimest nädalat kaks 3:2 võitu teeninud Bigbank Tartu 4 punktiga, sama palju punkte on Pärnu Võrkpalliklubil, kes võitis ühe ja kaotas samuti ühe mängu. Kolmandal-neljandal positsioonil olevatel Saaremaal ja TalTechil on 3 ja Selveril viiendana 1 punkt.

Teise vooru eelvaate fookuses on nädala esimene kohtumine, kus lähevad neljapäeval kell 19.00 vastamisi Saaremaa VK ja Selver Tallinn, kirjutab Volley.ee. Saaremaal on avavoorust kaasas võit Leedu klubi Amber Volley üle, Selver ei suutnud kahe mänguga võiduarvet avada, jäädes alla Bigbank Tartule ja TalTechile.

Saaremaa VK peatreener Ioannis Kalmazidis ütleb, et kuigi kokku on saadud hea meeskond, jääb stabiilsusest veel vajaka. "Oma meeskonna ja komplekteeritusega olen väga rahul. Ütleksin, et oleme kokku saanud isegi parema võistkonna kui eelmisel hooajal. Aga nagu ka teised tiimid, pole mee veel tippvormis, eks samad mured on hooaja alguses kõigil," räägib Kalmazidis.

Saaremaa läheb nädala teises mängus pühapäeval kell 17.00 võõrsil kokku Pärnuga. "Selveriga pidasime kaks sõpruskohtumist ja olen ka nende liigamänge näinud. Meeskond on neil võimas, aga näiteks Renee Teppan pole veel 100% mänguvalmis. Heal tasemel mehi on seal veel - näiteks Kristo Kollo, aga ka head noored. Pärnut pole ma veel väga palju näinud, aga tean mitmeid sealseid mängijaid. Kahtlemata mängime me Selveri ja Pärnu näol kahe Eesti tipptiimi vastu ja tulevad rasked kohtumised."

Kalmazidise sõnul on äsja alanud hooaeg eeldatavalt ülimalt tasavägine. "Sel hooajal on liiga palju tugevam ja võitluslikum. Ka Läti tiimid ja Leedu klubi on igati arvestataval tasemel. Liigale tuleb kasuks, kui kvaliteet on kõrge ja mängud tasavägised," lisab ta.

Selveri juhendaja Rainer Vassiljev otsib oma meeskonnas head klappi. "Üks asi on klapp trennis ja kontrollmängudes, sellest on mul pilt ees. Nüüd olen meeskonda ka liigamängudes näinud ja eks otsimist oli omajagu. Murekohad ilmnesid nii ründajate kui sidemängijate koostöös kui bloki-kaitse koostöös. Varu on meie esituses palju ja sellega tegelema iga päev," sõnab peatreener.