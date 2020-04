Poisid jäävad poisteks: Vesik kuuleb maailmameistritelt sama küsimust nagu Meresaar 8-10aastastelt lastelt​

“8-10aastastel poistel on esimene asi, mida tahetakse selgeks saada, hüppelt serv,” muigas Tartus Duo spordiklubis noori treeniv Meresaar.

“45 minutit või tund aega saab teha 8-10aastastega igasuguseid asju, ka tehnikat. Aga ma olen järjest rohkem seda praktiseerinud, et trenni lõpus tuleb ikkagi mängida, sest neile meeldib mängimine nii väga. Minu poliitika on olnud selline, et mida rohkem nädala lõpu poole, seda rohkem on trennis ka mängulisi asju. Ma arvan, et lastel on hea, kui mingisugune rütm ja kord on paigas. Siis nad oskavad hinnata ka neid nädala lõppe, kus mängime rohkem,” lisas Meresaar.

Vesiku sõnul vajavad mängulisi treeninguid ka tema maailmameistritest hoolealused, rannavõrkpallurid Oleg Stojanovski ja Vjatšeslav Krassilnikov.

“Kusjuures see, et mängida tahaks, jääb samaks ka täiskasvanuna,” ütles Vesik. “Lihtsalt ühel hetkel tekib arusaam, et sa pead tegema tuima tööd rohkem. Me hoiame mängunälga võistlusteks. Aga mingil hetkel hakkavad ka nemad virisema, et “näe, kütame kogu aeg trennis harjutusi teha, aga millal me midagi mängulist teeme?”. See mänguline pool jääb. Ja võrkpall ongi ju mäng tegelikult. See ongi point, kuhu peab jõudma – mänguni.”

“Meil oli kunagi väga hea näide selle kohta korvpallist,” jätkas Vesik heatujuliselt. “Ajasime Tallinna liigas hirmus kõva meeskonna kokku. Henry Kõrvits, Sten-Erik Jantson, Rando Maidle ja igasugused tõsisemad kossuvennad ka. Meil oli võetud isegi treener, kellega tegime esimesel korral igasuguseid harjutusi ja drille. Aga pärast trenni ütlesid pooled mehed, et kui järgmises trennis ka mängida ei saa, siis nemad rohkem ei tule. Kaks nädalat see treener käis meil, aga siis saime aru, et meil pole teda vaja,” naeris Vesik.

Kuula kogu arutelu antud teemal saates alates 19. minutist: