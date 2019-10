Podcast "Kuldne geim" | Võru mehed Tali ja Keel treeneriametist, Eesti koondise ja koduse liiga tulevikust

Teemadering kujuneb taoliste külalistega saadet tehes mõistagi laiaks. Muuhulgas saame teada:

*Kas Talil ja Keelel on soovi tulevikus Eesti koondist juhendada?

*Kas Gheorghe Cretu kuue aasta pikkune periood Eesti koondises oli edukas?

*Millisest ajast mäletavad võrukad Tali ja Keel üksteist?

*Kuidas hinnata Eesti noortetreenerite tööd?

*Millised mängijad võtaks Keel täna Saaremaalt Pärnusse ja vastupidi?

*Miks tegeles tulevane Eesti koondise nurgamees Andrus Raadik 2011. aasta suvel haljastustöödega?

*Milline aasta ootab Robert Tähte ees Perugias?

*Millised Eesti võrkpallurid on hetkel maailma absoluutsele tipule kõige lähemal?

*Kes on tänavusel kodusel võrkpallihooajal favoriidid?

Mõistagi ei puudu seekordsest saatest ka TeamShieldi küsimusmäng ja nädala tegija valimine.