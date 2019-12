Podcast "Kuldne geim" | Võrkpallikoondislane: mul on trennis kohati liiga fun, äkki seepärast ka Cretu ei usaldanud mind​

"Ma ise tunnen, et mul on trennis justkui keskendumisraskused, kuna trenn on minu jaoks liiga fun. Mängus olen teine inimene. Seepärast ootangi huviga aega, mil saaksin Eesti koondises mängida mõne tugeva koondise vastu. Ka endal oleks huvitav vaadata, kuidas ma toime tuleksin. Tunnen, et olen selline inimene, kes ei suuda trennis oma potentsiaali näidata. Ka (Gheorghe) Cretuga jäi koondises nii, et ta ei usaldanud mind, sest ta vist nägi trennis, et mul ei tulnud eriti välja. Sellest tulenevalt ta mänguolukorras siis ei kasutanud mind. Mitte et ma tahaksin end õigustada või välja vabandada, aga nii lihtsalt tundub," avas saarlane Saar oma mõtteid.

Sarnaseid põnevaid mõttekäike jagus saatesse rohkemgi. Muuhulgas arutasime järgnevate teemadel: