Podcast “Kuldne geim” | Vesik komplekteerib eurosarjaks uut meeskonda, Toobal võtab Teppanil trennis tuju ära​

Olgugi et kodusel võrkpallimaastikul viimase nädala jooksul liiga palju tähtsaid mänge ei peetud, leidub teemasid, mille üle tõsiselt arutada ja nalja sekka visata, küll ja veel.

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Kuhu loodab Rivo lähiajal lennata?

*Kes rikub Reneel teisipäeva hommikuti treeningul tuju ära?

*Mis on nädala jooksul juhtunud Andresega?

*Segadus telefoniga – milline tuntud korvpallur helistab Rivole? Järgneb põhjalik analüüs päevakajalistel korvpalliteemadel.

*Eesti klubid edenevad eurosarjas finaalile üha lähemale. Kui suured on Pärnu ja Saaremaa šansid jõuda “mulli” kaudu nelja meeskonna finaalturniirile?

*Millise meeskonnaga läheks Rivo eurosarjas preemiarahade järele?

*Eesti esinaiskond TalTech/Tradehouse kaotas üllatuslikul Audentese SG/Noortekoondisele. Vaatame mündi mõlemat poolt ehk kurvastame ja rõõmustame ning otsime põhjuseid ja lahendusi.

*Kõne sõbrale: Akaa Volley peatreener Oliver Lüütsepp räägib elust Soomes ja selgitab, miks Markkus Keel pole põhjanaabrite kuulsa ründaja Urpo Sivulaga veel klappi leidnud.

*Robert Täht ja Timo Tammemaa karantiinist väljas ja algkoosseisus platsil, tasuks võit.

*Miks naasis Andri Aganits Kreekast juba koju?

*Kas publikut peaks Eestis saalidesse veel lubama?

*Kuulajate küsimused. Millist “Kuldse geimi” tegijat on kutsutud “Maskis laulja” saatesse? Kas võrkpallis kasutatakse dopingut? Kuidas hooaega koroona kiuste jätkata?

*Kes proovis Rivot ja teisi saate tegijaid suukorvistada ning kus hakkab kvartett edaspidi saunas käima?

“Kuldne geim”, 79. osa: