Podcast "Kuldne geim" | Vastne Eesti karikavõitja saab kritiseerida isegi seal, kus nendest juttu pole​

Saates võtavad sedapuhku koha sisse TalTech/Tradehouse’i naiskonna diagonaalründaja Kadi Kullerkann, endine libero ja tänane Tallinna Ülikooli naiskonna peatreener Sten Esna, Eesti rahvusnaiskonna abitreener Andres Toobal ning saatejuht Karl Rinaldo. Juba saate avaminutitel saab aga aimu, millele artikli pealkirjas viidatakse.

Muuhulgas tuleb teemaks:

*Saate suurpuhastus ehk Tallinna Selveri kiidulaul saab viimaks läbi ja asjadest hakatakse rääkima nii, nagu nad tegelikult on.

*Tähtsad võrkpalliteemad: lumi langeb kiiremini kui Vene rubla kurss, matkaradadel käib rahvast nagu murdu, Hanno Pevkurist võib saada siseminister.

*Naiste karikafinaali eelvaade: TalTechi peatreener Marko Mett ja Audentese SG/Noortekoondise juhendaja Andrei Ojamets annavad ülevaate naiskondade hetkeseisust. Nagu selgub, on ühel finalistil jäänud seljataha väga keeruline kuu.

*Milline võrkpallur jääb tõsise põlvevigastuse tõttu finaalist eemale?

*Kas Audentesel on TalTechi vastu šanssi või võtab favoriit kindlalt oma?

*Milliseid noormängijaid tasub finaalis erilise huviga jälgida?

*Credit24 Meistriliiga omalaadne nädal: karikavõitja Selver kaotas kindlalt Tartu Bigbankile, TalTech ja Pärnu jäid Lätis nullile.

*Mida teha, et noormängijate silmades rohkem põlemist näha?

*Sten Esna meenutab Rennes’is mängimise aegu, mil tema kõrval kerkis liberona esile tulevane maailma esinumber Jenia Grebennikov.

*Karo Mets esitleb: eestlased välismaal. Markkus Keele üleminek Soome meistriliigast Akaa Volley’st Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Nice’i. Kas ainuõige otsus?

*Koroonavaktsiin tippsportlastele eelisjärjekorras? Võrkpallurite osas on probleem EOK poolt koostatud nimekirja automaatselt sisse kirjutatud.

*NB! Andrei Ojametsa intervjuu ajal võib kõrvaklappidest kuulates esineda heliga probleeme. Kõlaritest kuulates peaks kõik toimima.

"Kuldne geim", 88. osa: