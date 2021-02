Podcast “Kuldne geim” | Uus võrkpalliklubi otsib liikmeid, kandidaatide nimekiri on esinduslik​

Saate põhiteemadeks on sedapuhku Credit24 Eesti ja Balti liiga tulemused ning uute leegionäride hindamine, Meistrite liiga veerandfinaalide suur eelvaade, mängijate lepingud ja trahvid ning Rivo elu Araabia Ühendemiraatides.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Miks on Rivol saate alguses eriti madal hääl?

*Aplaus saabub seekord eriti kiirelt, ent on ka põhjust.

*Kuidas jäi Rivo rahule Tallinnast Dubaisse saadetud kingitustega?

*Põltsamaale luuakse uut võrkpalliklubi, mis plaanib sügisel liituda esiliigaga. Saade annab oma tugeva panuse, et uudis jõuaks massideni ja valik ulatuks tuhandetesse mängijatesse. Esimesed kõvad nimedki on sotsiaalmeedia kaudu võimalikest liitujatest juba välja tulnud.

*Credit24 Meistriliigas juhtus nii mõndagi. Kas poolfinalistid ongi juba selged? Mis mehed on Despotovski ja Popletajev?

*Pärnu uus leegionär saabub Eestisse täna. Tema reis Pärnusse kujuneb seejuures eriti pikaks.

*Naiste meistriliigas on õhus üks küsimus, millest teab saates olijatest vaid Rivo.

*Karo Mets esitleb: Timo Tammemaa ja Robert Täht – rõõmusõnumeid mitmel rindel.

*Meistrite liiga suur eelvaade ehk Renee soolo. Kes on paaride favoriidid ning mida oodata ja jälgida?

*Meistrite liiga otsustava faasi ennustus.

*Võrkpallurite lepingud ja trahvid. Millised on selles vallas erilisemad näited ja kogemused?

*Mis võib juhtuda siis, kui leegionär ei tea, kumba pidi peab lambipirni keerama?

“Kuldne geim”, 92. osa: