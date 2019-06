Podcast “Kuldne geim” | Uue nimega uus duo rannavollest, Saaremaa ärakukkumisest, Belgia kõrgliigast ja koondistest

Kui tavainimesele võivad ranna- ja saalivõrkpall tunduda sisuliselt sama alana, siis tänased saatekülalised tunnistavad, et tegelikkus on midagi hoopis muud. Korotkov ja Tanila räägivad, mil moel neist tänavu endalegi ootamatult profipaar sai ning mida on esimesed kuu-kaks näidanud. Muuhulgas leiavad Korotkov ja Tanila saatejuhtide abiga omale ka uue esinejanime.

Ent tänases saates tuleb juttu saalivõrkapallistki, sest mõlemal külalisel jäi seljataha meeldejääv klubihooaeg. Korotkov mängis esimest aastat välismaal Belgia kõrgliigaklubis Mont-Saint-Guibert’is ja Tanila oli Saaremaa meeskonna üks põhitegijaid. Nagu selgub, on üht-teist huvitavat pajatada klubihooajast mõlemal mehel.

Mõistagi kuuluvad saatesse taas ka Sportlandi küsimusmäng ja “Paf lööb pahviks” nädala tegija rubriik.

Saatejuhtidena suunasid vestlust Karl Rinaldo, Uku Rummi ja Rivo Vesik.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Paf.ee, Sportlandi, Manta Maja ja Delfiga.