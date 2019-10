Podcast "Kuldne geim" | Toobali fenomenist, Tähe olukorrast, meediast ja ennustustest

Tartu Bigbanki meeskonna abitreeneri ja statistiku Alar Rikbergi ning kohaliku meeskonna ja naiskonna mänedžeri Hendrik Rikandiga on peamiseks jututeemaks mõistagi Tartu võrkpall, ent teemaderingi kuulub muudki.

Täna saates:



*Mille poolest erineb abitreeneri ja statistiku töö maailma tippklubides ja Eestis?

*Milliseid lõbusaid lugusid on rääkida Rikandil Tartu klubis mänginud leegionäridest?

*Kas pooled Eesti koondised naiskonda toonud TalTech jääbki tänavu löömatuks?

*Kas Taavet Leppikust võib taas Eesti koondislane saada?

*Noorte nurgaründajate pealekasv - kui kaugele kannavad Stefan Kaibaldi ja Albert Hurda tiivad?

*Millised võimalused on Robert Tähel tänavu maailma tippklubis Perugias väljakule pääseda?

*Kas 20-aastast Valentin Kordast saab mängijatüübilt võrrelda noore Robert Tähega?

*Millisel välismaal mängival Eesti võrkpalluril soovitab Rikberg võrkpallisõbral tänavu kindlasti silma peal hoida?

*Kas meedias on noormängijaid liiga vara kiitma hakatud ning miks on ajakirjanikud seda teinud?

*Kes võidab tänavu Poola, Itaalia, Prantsusmaa, Venemaa ja Meistrite liiga?

*Mängijaprofiil: mis teeb Kert Toobalist täna erilise mängija ja kas tal nõrkusi ka on?

Tänases saates on mõistagi esindatud ka TeamShieldi küsimusmäng ja nädala tegija rubriik. Saadet juhib Karl Rinaldo.