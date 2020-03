Podcast "Kuldne geim" | Tänu millele sündis koduses võrkpalliliigas suurüllatus ja mida oodata suurtelt euromängudelt?

*millises mängulises elemendis on Rivo täna ehk isegi parem kui mängijakarjääri ajal?

*kas Venemaa alaliit seab sealse rannavollekoondise laagrite maksumusele piire või mitte?

*nädala tegija: Janis Sirelpuu ja Co. Kuidas sai võimalikuks kesise põhiturniiri teinud TalTechi võit Kert Toobali ja Rait Rikbergiga mehitatud Tartu Bigbanki üle?

*murrab peretraditsioone: Martti Keelest sai nurgaründaja.

*tuua leegionär Eesti liigasse varumeheks. Miks on selline otsus tehtud?

*naiste võrkpalli huvitav trend - hooaja tähtsaimas faasis on häid mängijaid jäänud vähemaks kui alguses.

*kes on naiste Balti liiga favoriit ja mida tuleb silmas pidada lätlannade puhul?

*miks on tähtis kuulata naise sõna?

*TeamShieldi küsimusmäng: loosime välja kaks auhinda ja paneme üles uue küsimuse.

*Saaremaa VK - Milano Powervolley eelvaade. Kas tegu on ühe-mehe-võistkonnaga või on tegelikult lood hoopis teisiti?

*Milline harjumus võib saarlasi eelseisvatel euromängudel kõvasti aidata?

*Jutt mehest, kes käis trennis 1. jaanuari hommikul kell 8.

