Podcast "Kuldne geim" | Täht jääb pikemaks ajaks palliplatsilt eemale, tippklubid kaevavad endale ise auku

Kuna Facebookis "Võrkpalligrupis" koorus eelmise nädala küsitlusest välja, et üle 95 protsendi saate kuulajatest soovivad, et meie saated oleksid alati pikemad kui 1 tund ja 15 minutit, siis värske osa kestus kujunebki tänu ohtratele kaasahaaravatele teemadele pea kahe tunni pikkuseks.

Seekord saates:

*Mida tahaks Rivo täna päkapikult sussi sisse saada?

*Kas päkapikud maksavad kingituste pealt riigile makse?

*Avo Keel aasta treeneri kandidaat nii Lätis kui ka Eestis. Kes on konkurendid ja kus on suurem tõenäosus võita?

*Kas Rivo on liiga tugevate välissportlaste treener, et teda pole kandidaatide nimekirja taaskord lisatud?

*Kuidas Renee end tunneb pärast kahel korral järjest Saaremaa alistamist?

*Miks on Andri Manta Maja stuudios, aga mitte Kreekas Thessaloniki PAOK-i meeskonnas?

*Kuidas on võimalik, et jõuvahekorrad Eesti tippklubide vahel muutuvad mõne nädalaga kardinaalselt?

*Millal ja kellele kaotas Saaremaa Eesti klubidest viimati? Võtame kalendri välja.

*Mis on juhtunud Saaremaa leegionäridega?

*Tartu Bigbank võitis meelelahutuslikus telemängus 3:2 Pärnu Võrkpalliklubi. Mis jäi silma?

*Kas Tartu teine sidemängija Ronald Järv, kes tõi Pärnu vastu mängu viimase punkti, on taseme poolest võrreldav Kert Toobaliga?

*Atvars, where are you?

*Robert Täht ja tema värske vigastus. Mis juhtus ja kui kaua peab Robi palliplatsilt eemal olema?

*Meistrite liiga hooaeg algas, eestlaste tähelepanu koondub Martti Juhkamile ja Friedrichshafenile. Kas edasipääsuvõimalusi on?

*Suur ennustus: kes pääsevad Meistrite liigas alagrupist edasi?

*Karo Mets esitleb "eestlased välismaal" rubriiki: Andri sügis päikesepaistelises Kreekas. Millega Thessalonikisse kolides kokku puutuda tuli?

*Milliste suurklubidega Andri enne Kreekasse siirdumist suhtles ja millised kaks Eesti klubi talle pakkumise tegid?

*Kas PAOK võidaks täna Tallinna Selverit 3:0?

*Olla koroona ajal välisliigas või kodus - kus järgmisel aastal paremad väljavaated heasse välisklubisse pääseda oleks?

*Alar Rikbergi näitel: kas võrkpallis tuleks võtta kasutusele uus reegel, kus peatreener võib oma alas ka palli mängida?

*Alar Rikbergi pika intervjuu huvitavamad seigad, muuhulgas pikk arutelu Saaremaa Võrkpalliklubi libero Alari Saare taseme üle. Kas Saar peaks kuuluma järgmisel suvel Eesti koondisse või mitte?

*Absurdne olukord maailma tippvõrkpallis - miks koostavad meeskondi klubijuhid, mitte peatreenerid?

*Millise Eesti kõrgliigaklubi meeskonnal palume järgmiseks saateks saata meile küsimus?

*Kes on Tristan Täht ja mida Renee temast arvab?