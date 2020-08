Podcast "Kuldne geim" | Suvised üleminekud: kas Saaremaa polegi uuel hooajal enam suurim tiitlipretendent?

Viimaste kuude võrkpallielu kokkuvõtvas saates on põhirõhk neljal teemal: Eesti rahvusnaiskonna suvi, Eesti rahvusmeeskonna suvi, senine rannavollehooaeg ja Eesti meeste klubivõrkpalli suvised üleminekud. Seekordses osas löövad kaasa podcasti kolm alalist liiget ehk Venemaa rannavollekoondise treener Rivo Vesik, Eesti naiskonna ja Tallinna Selveri abitreener Andres Toobal ja saatejuht Karl Rinaldo.

Saates tuleb muuhulgas juttu järgnevast:

*Kuidas võitis juhuslik harrastaja Rivo nädalavahetusel rannatennises maailma 27. numbrit?

*Kuidas tähistada sünnipäeva kõrges eas ehk Rivo sai suvel 40.

*Kas kogu suve naiste keskel veetnuna on Andresel hea tagasi meeste keskel olla?

*Eesti naiste koondisesuvi uue peatreeneri Lorenzo Micelli käe all. Mida uut õpiti?

*Kes teeb Eesti koondise treeneritest kõige rohkem lõuatõmbeid ja mil moel erineb naiste koondises treenerina töötamine kardinaalselt meeste koondise samast ametist?

*Eesti meeste koondisesuvi uue peatreener Cedric Enardi käe all. Millise märgi jättis mitmete põhimeeste eemalejäämine?

*Kes kerkis koondisesuvel esile?

*Kas Andrus Raadikul ja Keith Pupartil võiks olla uuel hooajal koondisse asja või mängivad noored nad juba üle?

*Mida võiks Enardi sõnavõttudest järeldada?

*Kes võiksid kuuluda järgmise aasta suvel Eesti rahvusmeeskonnas algkoosseisu?

*TeamShieldi küsimusmängus palume kuulajatel sedapuhku ennustada pronksmedaliste.

*Seljataha on jäämas eriline rannavollesuvi, ent tähtsaim kodune võistlus ootab alles ees.

*Klubihooaeg 2020/21. Eesti klubide tase on suvega selgelt tõusnud.

*Kes on komplekteerinud parima võistkonna?

*Meeskondades on täitmata veel üksikud kohad, ent nende kaalu on võimatu ülehinnata.

Kuula saadet!