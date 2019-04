Podcast “Kuldne geim” | Stuudios värsked Eesti meistrid, nalja tõsistest teemadest hoolimata nabani

Saate koosseis paisus sedapuhku ajalooliselt suureks, sest Manta Maja stuudios olid Pärnu Võrkpalliklubi mängijate kõrval koha sisse võtnud ka saatejuhid Karl Rinaldo, Uku Rummi ja Rivo Vesik. Tõsi, Vesik oli stuudios telefoni vahendusel, sest viibib hetkel Venemaa rannavollekoondisega Hiinas.

Saate peateema oli mõistagi Pärnu Võrkpalliklubi Eesti meistritiitel, mis, nagu selgub, ei tulnud sugugi kergelt. Nii Keel kui Nassar toovad elavaid näiteid hooaja algusest, mil meeskonna töömoraal oli pehmelt öeldes kehvake. Finaalseerias 4:0 Tartu Bigbanki alistamist ei osanud tol hetkel keegi ennustada, olgugi et mõlemad mehed tundsid juba hooaja eel, et tänavu on suvepealinnas kokku saanud andekas punt.

Lisaks finaalseeriale tuli juttu nii Keele kui Nassari isiklikust karjäärist ja tulevikuplaanidest. Mõistagi ei puudunud saatest ka Sportlandi küsimusmäng ja "Paf lööb pahviks" nädala tegija rubriik.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Paf.ee, Sportlandi, Manta Maja ja Delfiga.