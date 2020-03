Podcast "Kuldne geim" | Selgitame uudsel moel Credit24 Meistriliiga võitja, külas ratsutaja Miilen​

Hiljuti Prantsusmaa tippklubi Beziers'ga liitunud Miilenit toetavad saates Andres Toobal, Rivo Vesik ja Karl Rinaldo.

Skype'i kõne oli tehtud videona, kuid salvestusele jäi sedapuhku vaid heli. Õnneks pole tegu maailma kõige hullema probleemiga.

Saates tulevad muuhulgas jutuks järgnevad teemad:

*Elu kodus. Kuidas on viimane nädal saatejuhtidel ja külalisel möödunud?

*Prantsusmaa kõrgliigahooaeg pole lõppenud, kui Miilen lasti koju. Millised oleksid mõistlikud sammud?

*Olümpia lükati järgmisse aastasse. Mida tähendab see Venemaa rannavollekoondise treeneri Rivo jaoks?

*Kapsamüüja turul on usaldusväärne infoallikas.

*Miileni teine suur armastus ratsutamine ja "antireklaam" võrkpallile.

*TeamShieldi küsimusmängus esitame seekord nelja vastusevariandiga küsimuse.

*Sport ja võrkpall Kreekas. Kui mängudest saab sõda.

*Kaameramees, kes käis mängu ajal suitsupausil.

*Kes on ainus hüppelt jõuservi kasutaja seekordsest nelikust?

*Rahvaliiga ja seinad.

*Credit24 Meistriliiga finaalturniiri läbimängimine. Kes kroonitakse võitjaks - Saaremaa, Tartu Bigbank, Tallinna Selver või Jekabpils?

"Kuldne geimi" 54. osa: