Podcast “Kuldne geim” | Rivo Vesik räägib kokkupuutest spordi pahupoolega​

Manta Maja stuudios on taas teemasid arutamas Rivo Vesik, Renee Teppan, Andres Toobal ja Karl Rinaldo.

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Millisel kõigile tuntud mehel on täna sünnipäev?

*Lugu sellest, kuidas väike Ats ammustel aegadel Pärnu võrgutiimi bussi peale võeti ja mis seal poisiga juhtus.

*Credit24 Meistriliiga naasis pikalt pausilt. Mida uut, põnevat ja eriskummalist kolmest mängust silma jäi?

*Andres täitis uusaastalubaduse juba ära.

*Millest on tingitud Pärnu kehvad esitused?

*Siim Ennemuist on back in business!

*Iga mäng on kõrge hinnaga, nagu tõestas viimases mängus Tartu Bigbank.

*Kui palju ja mida treenerid timeoutide ajal räägivad?

*4Sport esitleb: kuulajate küsimused kvartetile.

*Puust ja punaseks: mida tähendab “vahe” mängimine?

*Maailma tegevvõrkpalluritest koosnev “dream team”. Kes pääseks põhikoosseisu, kes jääks napilt välja?

*Kihlveopettused võrkpallis – Rivo räägib oma kogemustest.

*Mälumänguküsimus seoses ühe Eesti bändiga.

*Definitsioon: kes on professionaalne sportlane?

*Mitu auku on võrgul?

*Karo Mets esitleb: kes särasid möödunud nädalal välisliigades?

*Kuidas on Robert Täht kõhulihasevigastusest paranenud?

"Kuldne geim", 87. osa