Podcast "Kuldne geim" | Raadiku ja Esnaga koondise "kaalupäevast”, sehkeldustest ja vendadevahelistest sõdadest

Päevakajalistest teemadest arutame kõige põhjalikumalt kurikuulsa kaalumise üle, ent räägime ka suurematest ja väiksematest rannavolleturniiridest, kus eestlased viimase nädala jooksul osalised on olnud. Lisaks uurime, mida arvavad saatekülalised indiacast, kuidas hinnata Mart Naaberi Soome kõrgliigasse siirdumist ning kui suur on šanss, et Gheorghe Cretust saab Venemaa meisterklubi Kemerovo Kuzbassi peatreener.

Saadet tüürib seekord Karl Rinaldo üksi, sest Rivo Vesik võeti Moskvas pihtide vahele. Seda, milles täpsemalt küsimus, saab kuulata juba saatest.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Manta Maja, MonkeySporti ja Delfiga.