Podcast “Kuldne geim” | Publikurekord, Julius Caesar ja amatöörklubi proffide keske

Lääne-Virumaa amatöörklubi on teatavasti suutnud koduste meistrivõistluste pronksiseerias Eesti suurima eelarvega klubile ehk Saaremaale näidata hambaid ning homse neljanda kohtumise eel on on seis 1:2.

Ent Õunpuu ja Nõmmistuga tuli juttu ka paljust muust. Õunpuu rääkis, millal ja kuidas töö kõrvalt tipptasemel sporti üritatakse teha ning mis on selle rõõmud ja valud. Ühtlasi meenutasime mõlema saatekülalise karjääri tipphetki ehk Õunpuu paari aasta tagust Balti liiga tiitlit Rakverega ja Nõmmistu samasse perioodi jäänud välislepingut Euroopa tippklubi Maaseikiga. Lõpuks ometi saavad võrkpallisõbrad ka teada, miks tuntakse Õunpuud juba aastaid hüüdnime all "Jull".

Mõistagi arutasime saates ka päevakajalistel teemadel, selgitasime välja nädala tegija ja viisime läbi uue küsimusmängu.

Võrkpall24 eelmist saadet, kus olid külas rannavõrkpallurid Mart Tiisaar ja Kusti Nõlvak, kuulati erinevates kanalites kokku rekordiliselt palju, üle 6000 korra.

