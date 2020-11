Podcast “Kuldne geim” | Pikkadest reisidest, noorte naljasoonest, Teppani sotsiaalmeediast ja ebameeldivatest teemadest

Nagu ikka, on Eesti võrkpallis teemasid oluliselt rohkem, kui tunni jooksul rääkida jõuab, ent lõpptulemus on teie ees.

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Isadepäeva eel tutvustab saates osalejaid isa Rivo.

*Credit24 Meistriliiga keskses mängus kaotas Tartu Bigbank taas Saaremaale. Mis oli seekord teisiti?

*Kas Tartust Kuressaarde sõites bussist otse mängule minnes on üldse võimalik võita Saaremaad?

*Kui palju viskavad noormängijad meeskondades nalja?

*Pärnu Võrkpalliklubi ja TalTechi iseloomustab sarnane omadus: kui üks põhimängija on puudu, võib laguneda kogu meeskonna mäng.

*Kes on olnud Hindrek Pulga kõrval senise hooaja silmapaistvaim ründemängija kogu liigas?

*Pärnu saatis pool mullusest meeskonnast kaitseväkke.

*Kas TalTech on äsjasest 0:3 kaotusest hoolimata Riiaga sarnasel tasemel meeskond?

*Kas Daniel Maciel võinuks Austria asemel Eesti valida?

*Millise vea tegi Tallinna Selver viimases mängus kohe kohtumise alguses?

*Mida teeb Selveri meeskond nädalal, kui ühtegi mängu ees ootamas pole?

*Kas Reneel on nutitelefon või kasutab ta lauatelefoni?

*Tere, Kertu! Kõne Kertu Laagile, kes tegi maailma tippliigas imelise mängu.

*Kuidas suhtuda Urmas Tali ja Toivo Aldi vahelisse konflikti?

*Millise plakatiga läheksid saali Rivo ja Andres?

*Andrus Raadiku näitel servist. Kas palling on kõige lihtsam või raskem element võrkpallis?

*Kuidas heal tasemel varumängijad oma rolliga lepivad?

