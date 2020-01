Podcast "Kuldne geim" | Õdede Kullerkannudega ameeriklastest ja USA võrkpalli eripäradest, aga ka teenritest, Super Bowl’ist ja Kobra 11’st

Aastaid välismaal õppinud ja profileiba teeninud Kadi ja Liis on tänaseks Eestis tagasi, kuid totaalselt erinevatel põhjustel. Uurime saates, miks nii on läinud.

Teemadering on aga mõistagi laiem. Muuhulgas tuleb juttu järgnevast:

*Rivo on saates uues rollis, viies läbi sissejuhatust. Kuidas õnnestub?

*Miks on podcasti kuulamine ohtlik?

*Argo Meresaar 40. Väärt mees on jõudnud väärt ikka.

*USA ülikoolisport ja kultuurišokk. Kas ameeriklased on nii võltsid, nagu räägitakse?

*Kui tahaks küsimusele “How are you doing?” vastata…

*Eesti rahvusnaiskonna pääs EM-ile. Liis oli koondise põhitegija, Kadi jäi napilt välja, kuid käis kohapeal kaasa elamas.

*MacGyver ja A-rühm. Kui populaarsed on Eestis tuntud sarjad oma kodumaal?

*Kuidas õppis Rivo saksa keele selgeks?

*Üliõpilaselu – kas pesumasinat ja prügikasti on üldse tarvis, kui oled harjunud teenritega?

*Teeme eestlastele lihtsas keeles selgeks, mida tähendab Ameerika jalgpall ja Super Bowl.

*USA üliõpilasvõrkpall, videoanalüüs ja tuhanded pealtvaatajad.

*Robert Tähe konkreetne kahekõne Perugia peatreeneri Vital Heyneniga. Kuidas suhtuda?

*Urmas Tali lahkumine Saaremaa Võrkpalliklubist on Eesti meedias teemana jätkuvalt üleval. Mis saab edasi?

*TeamShieldi küsimusmäng – kes võitis seekord erilahendusega legendide särgi?

“Kuldse geimi” 44. osa: