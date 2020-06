Saates arutavad rannavolle populaarsuse ja taseme kasvu, aga ka miinuskohtade üle maailmameistrist treener Rivo Vesik, Eesti naiste saalikoondise abitreener Andres Toobal ja Eesti tugevamate vollepaaride treener Indrek Verro. Saadet juhib Karl Rinaldo.

Muuhulgas tulevad teemaks:

*Kas Rivo elulooraamatu pealkirjaks saaks “Kogu elu rannas”?

*Kas Andres lubab naiste koondislastel suve vollet mängima hakata?

*Kas Eesti rannavollehooaja formaat ja ülesehitus on hea ja õige?

*Tänu kellele ja millele on Eestis rannavõrkpall nii populaarseks saanud?

*Rakvere etapp on ühe rekordi juba löönud, sest registreeritud on 23 nais- ja 36 meespaari.

*Miks ei muudaks oluliselt suurem auhinnafond Eesti rannavolle üldseisu eriti palju paremaks?

*Aastaringselt rannavollele keskendunud Liisa Soomets ja Heleene Hollas õpivad volles veel ABC-d.

*Kuidas panna rannavõrkpallurit mõtlema, oma mängust õppima ja uusi asju proovima?

*Millise naisvõrkpalluri esitusi ootavad saate tegijad erilise huviga?

*Mart Tiisaar teeb esimesi samme treenerina. Rivo tundis teda vaadates ära iseennast.

*Kes on Rakveres naiste turniiri favoriidid medalitele?

*Rakvere meeste turniiri ülikõva nimekiri – viimasel hetkel liitusid ka Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar.

*Millistel paaridel tasub avaturniiril kindlasti silma peal hoida?

*TeamShieldi küsimusmängus läheb seekord loosi kaks legendide spordisärki.

“Kuldne geim”, 63. osa: