Podcast "Kuldne geim" | Mis juhtuks siis, kui kogu võrkpallimeeskond koosneks liberodest?

Saates löövad sarnaselt eelmisele korrale kaasa Tallinna Selveri liikmed Andres Toobal ja Renee Teppan, Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg ning saatejuht Karl Rinaldo.

Saates tuleb muuhulgas juttu järgnevatel teemadel:

*Saadet alustatakse järgneva küsimusega: kuidas Selveri meestele 0:3 kaotus Saaremaale maitses?

*Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond ja -naiskond jagavad saali ja sponsoreid ning tunnevad üksteise edu üle rõõmu. Aga kas sel hooajal on mõni meeskonna mängija ka naiskonnast kedagi välja kutsunud?

*Credit24 Eesti meistrivõistlustel selgusid poolfinalistid. Sellega seoses võetakse ette suur eelvaade juba kolmapäeval ja neljapäeval startivate seeriate osas.

*Kes on Saaremaa ja Selveri duellis favoriit ning kus asuvad mõlema meeskonna tugevamad ja nõrgemad kohad?

*Kas sel hooajal on paremat mängu näidanud Hindrek Pulk või Renee Teppan?

*Kas Pärnul üldse tekib Tartu Bigbanki vastu võimalus? Mehed jäävad selles küsimuses eriarvamusele.

*Kus võiksid seekord peituda kogenud Avo Keele võimalused?

*Alari huultelt lipsab läbi lause, kus ta avalikustab ühe suvel koondisse pääseva mängija nime.

*Naiste Balti liiga finaalturniiri märksõna on emotsioon. Erilised üksikisikute tasandile taanduvad lood teevad suurfavoriidi TalTech/Tradehouse’i triumfi kauniks.

*Tartu Ülikool/Bigbank võitis veidi üllatuslikult pronksi. Kas uus peatreener Hendrik Rikand sobib naiskonnale rohkem kui eelmine juhendaja Kristjan Kais?

*Karli Alliku ja Netzhoppersi muinasjutt lõppes Saksamaa karikafinaalis. Head esitused annavad lootust, et Allik võib tänavu koondisse naaseda.

*Miks jäi Markkus Keel Prantsusmaa kõrgliigamängus Ardo Kreegi koduklubi vastu varumeestepingile?

*Meeste Meistrite liiga veerandfinaalid algasid pauguga. Kas Itaalia klubivõrkpalli valitsejad Perugia ja Lube jäävadki poolfinaalist välja?

*Alar räägib loo, kuidas Gheorghe Cretu avastas kuus aastat tagasi Poola esiliigast toore talendi, kellest on tänaseks saanud üks maailma paremaid diagonaalründajaid.

*4Sport esitleb: kuulajate küsimused võetakse taas ette. Muuhulgas tuleb sõnadega paika panna, kes võidaks turniiri, kui igas meeskonnas mängiks ainult ühe positsiooni mehed (“nurgaründajad vs. “liberod” jne).

*Peetril on mure. Ja sellele murele tuleb leida lahendus. Kvartett annab endast parima, kuigi ka sellest ilmselt ei piisa.