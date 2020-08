Podcast "Kuldne geim" | Miks võitmatu esiliigaklubi kõrgliigasse ei kipu ja kas Eestis on kerkimas esile uus tipptasemel vollepaar?

34-aastane Piik on kümne aasta jooksul võitnud rannavolles Eesti meistrivõistluste medali suisa viie erineva paarilisega, püsides samaaegselt saalivõrkpallis esiliigas Tallinna Ülikooli võistkonna mängijana võitmatuna juba mitu aastat. Niisiis võib Piiki pidada tänu tema mitmekülgsusele ja edule ehk isegi Eesti viimaste aastate edukaimaks harrastajaks. Saates tuleb juttu nii Piigi jutukusest palliplatsil, amatöörmängija rõõmudest ja muredest ning rannavõrkpalluri ametist, ent luubi alla võtame ka mitmed päevakajalised teemad eesotsas Renee Teppani ja Siim Põlluääre Eestisse naasmise ning naiste n-ö superklubi loomisega.

Aruteludes löövad seekord Piigi kõrval kaasa Andres Toobal ja Karl Rinaldo.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Millised võrkpallialased ütlused on pärit Andrese ja Urmase kodukohast Türilt?

*Kas tõsiselt harrastusvõrkpallurina tegutseval inimesel jääb aega ka muuks eluks?

*Milliste mängijatega Urmas meeleldi läbi võrgu “diskussiooni peab”?

*Kus jookseb vastasmängijate ja kohtunike töötlemisel piir?

*Oluline info: kes on Urmase parim sõber?

*Miks esiliiga ülekaalukalt parim klubi Tallinna Ülikool meistriliigaga pole liitunud?

*Millise meistriliigaklubi treeningul osales esiliiga suurim punktikütt, endine Kreeka liiga mees Sander Steinberg?

*TeamShieldi küsimusmängus uurime ühe treeneri kohta, kelle Urmas aitas võrkpalli juurde tagasi tuua. Ühtlasi sai täiendust saarlase Aare Alba võrkpallisärkide kogu.

*Mida tähendab Renee Teppani suguse mängija liitumine Tallinna Selveriga?

*Kas Mihkel Nuudi liitumine Selveriga oli Teppani ülemineku valguses siiski hea otsus?

*Kas Oliver Orav suudab kogenud konkurendid nurgaründaja positsioonil üle mängida Selveris?

*Kui suur saab olema Siim Põlluääre roll Tartu Bigbankis ja kas ta on parem mängija kui Curtis Stockton?

*Mida ütles Selveri eelmine peatreener Alessandro Piroli Stocktoni kohta?

*Kas Tartu ja Pärnu suudavad Saaremaa ja Selveriga pikas jooksus sammu pidada?

*Tallinnasse on tekkimas klubi, kus hakkavad mängima need naised, kes välismaalt head pakkumist ei saanud. Kes täpsemalt võiksid klubis mängima hakata ja kuidas ettevõtmisse suhtuda?

*Mille poolest oli Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare mäng Eesti rannavolle meistrivõistluste poolfinaalis Kristo Kollo ja Oliver Venno vastu märgiline?

*Kas Eestis on tekkinud kahe hõbemedali võitnud noormängija näol Nõlvaku ja Tiisaare kõrvale uus tipptasemel vollepaar?

*Naiste medalimängude tasemetõusust ja üllatajatest.