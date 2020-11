Podcast “Kuldne geim” | Miks vabandab Teppan Vesiku ees ja kes on meie võrkpallis suurim tulevikumees?​

Teisipäeva õhtul salvestatud saates osaleb kogu meie töökas kollektiiv. Sõna saavad seega nii Rivo Vesik, Urmas Piik, Andres Toobal, Renee Teppan kui ka Karl Rinaldo.

Muuhulgas tuleb teemaks:

*Urmas annab aru: miks esiliigas trenni tehakse?

*Milline üllatustulemusega lõppenud matš jäi Eesti võrkpallimaastikul silma Rivo kogenud silmale?

*Huumoripreemia vääriline küsimus anonüümselt kuulajalt (Asko Pärnust).

*Millal tuli mängu antenn?

*Mälumänguküsimus võrkpallitreenerist, kelle isa osales olümpial ja tuli MM-il pronksile.

*Kust tuleb nimi “temporündaja”?

*Kas Eesti meeste meistriliigaklubidele oleks mõistlik kehtestada välismängijate piirang?

*Kes on järgmine Eesti võrkpallur, kes võiks täiskasvanute rahvuskoondises ületada mängitud mängude arvult Kert Toobali tulemuse (308 mängu)?

*Kas Kert Toobalist ja Rait Rikbergist saab tulevikus treener või pigem mitte?

*Millised on täna Eesti võrkpallis need nimed, kellel tasub tulevikku silmas pidades silm peal hoida?

*Kas oma kodulinna mänge ei tohiks Eesti kohtunikud vilistada?

*Millised kaks saate tegijat moodustaksid täna rannavolles tugevaima duo?

*Miks vabandab Renee Rivo ees?

*Heli eriefekt: Reneed ja Andres kuuleb saate viimasel veerandtunnil ainult ühest klapist.

"Kuldne geim," 78. osa: