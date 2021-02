Podcast "Kuldne geim" | Miks ei toimu Eesti võrkpalli ümber foorumites nii palju arutelu nagu korvpallis ja jalgpallis?​

Esmaspäeva õhtupoolikul salvestatud saates võtavad sõna Tartu Bigbanki peatreener ja Eesti koondise abitreener Alar Rikberg ning endine tipprannavõrkpallur Kristjan Kais. Saatejuht on Karl Rinaldo.

Seekord tuleb jutuks:

*Kuidas disc-golfi ketas paksust lumest üles leida?

*Milline hinnang anda suurettevõtja Toomas Annuse tülile “Pealtnägija” ja ERR-iga?

*Kui suur tulu jääb Eesti võrkpalliklubidel tänavu publikuta mängimise tõttu saamata?

*Mida näitavad Leedu esiklubi Gargždai kolm järjestikust 0:3 kaotust Eesti klubidele?

*Nädalavahetuse märksõnaks kujunes nurgaründajate esiletõus.

*Eesti ja Balti liiga lõppfaas tuleb seekord teistsugune kui varem.

*Itaalia karikafinaalis nähti imelist blokiseeriat. Millega taolist seeriat selgitada?

*Soome karikavõistluste kullamängus kerkis võtmerolli 42-aastane võrkpallilegend.

*4Sport esitleb: lugejate küsimusi tuli eelmisel korral nõnda palju, et tegeleme nendele vastamisele seegi kord.

*Kes pääseksid Eesti meeskonda juhul, kui ükski mees ei tohiks mängida oma põhipositsioonil?

*Kellel on Eesti meesvõrkpalluritest hetkel tugevaim serv; kes on parim blokeerija; kes parim kaitsemängija; kes on aastaga enim arenenud jms.

*Miks ei toimu Eesti võrkpalli ümber foorumites nii palju arutelu nagu korvpallis ja jalgpallis?

*Karo Mets esitleb: Timo Tammemaa üllatas Poola esiklubi.

*Saaremaalt lahkunud Evandro Dias Souza tegi Kreekas silmapaistva debüüdi. Mida see näitab?

*Kas saarlased pääsevad rahamuredest suuremate kadudeta?

“Kuldne geim”, 90. osa: