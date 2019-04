Podcast "Kuldne geim" | Mida siin üldse arutada on? Eesti võrkpallimeister on ju juba selgunud!

Eesti koondist suisa 292 korral esindanud sidemängija rääkis endale omasel rahulikul ja ausal toonil sellest, milliste rõõmude ja muredega välismaal elav profisportlane karjääri jooksul kokku puutub. Muuhulgas tunnistas Toobal, et oma 40. sünnipäeva koondise peatreener Gheorghe Cretu tal ilmselt väga pikalt tähistada ei lase.

Toobal rääkis saates nii välisriikides mängimise omapäradest, inimsuhetest, Eesti koondislastest kui ka meie rahvusmeeskonna tasemest. Muuhulgas tõi ta avameelselt välja sidemängija rolli suuremad miinused.

Saate teises osas keskendusime seekord pikemalt Eesti meistrivõistluste finaalseeriale, kus Pärnu on mõnevõrra üllatuslikult võtnud kahe esimese mängu järel juhtohjad kindlalt enda kätte. Uurisime asjaosalistelt, mis võiks Tartu Bigbanki veel päästa. Saate lõpus tõdetakse aga justkui ühest suust, et tegelikult on Eesti meeste võrkpallimeister tänavu juba selgunud. Seda, millest täpsemalt jutt käib, saab teada juba saadet kuulates.

Tänase "Kuldse geimi" saatega õnnistati sisse Manta Maja uus raadiostuudio. Sünnitusvalude tõttu kannatas heli kvaliteet, ent loodetavasti korvab saatekülalise huvitav jutt tehnilised puudujäägid.