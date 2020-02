Podcast "Kuldne geim" | Kui karm on kohtunikuamet võrkpallis ja millised šansid on saarlastel Euroopa tipu vastu?

Saates võtame luubi alla niisiis kohtuniketöö rõõmud ja mured, aga arutame pikemalt ka Saaremaa Võrkpalliklubi eurosarja edu ja kõige sellega seonduva üle.

Jutuks tulevad muuhulgas järgnevad teemad:

*kuidas saab "normaalsest" inimesest kohtunik?

*miks tuli Uku kord rahvusvahelisel rannavolleturniiril mängult ära eskortida?

*kuidas võiks suunamudijad Eesti võrkpallile kaasa aidata?

*kui tihti tuleb kohtunikutöös ette ebameeldivusi?

*mis pakub selles töös rõõmu?

*kui kiiresti võib algajast saada Credit24 Meistriliigas vilemees ja millised on kohtunike palgad?

*millised on hea kohtuniku omadused?

*Itaalia liiga kohtunik vs Eesti liiga kohtunik - pealtnäha justkui erinevad ametid.

*kas ka kohtunike seas räägitakse omavahel, et "näe, sellest 14-aastasest tuleb tõeline tipp-vilemees"?

*TeamShieldi küsimusmängus saadame välja eriauhinna, sest saime saate ajaloo kõige täpsema vastuse;

*Saaremaa Võrkpalliklubi edu eurosarjas. Kas loogiline asjade käik või üllatus?

*Millises vormis on Saaremaa klubi leegionärid?

*veerandfinaalis ootab saarlasi ees Euroopa tippklubi Milano. Mida oodata?

"Kuldne geim", 49. osa: