Podcast "Kuldne geim" | Kes on Tänaku ja Kontaveidi abilise hinnangul Eesti alahinnatuim võrkpallur?

Et saatekülalise tööpõld on lai ja teadmistest puudu ei tule, saab ka kuulaja loodetavasti palju uut ja huvitavat teada. Vestlust viivad läbi Karl Rinaldo ja Rivo Vesik.

Teemadest tuleb jutuks muuhulgas:



*Millise isikliku rekordi püstitas viimasel nädalal Rivo ja millise püstitas ameeriklane Jacob Gibb?

*Millised elu keerdkäigud viisid Tiitsu sinna, kus ta täna on?

*Pikk ja edukas koostöö Avo Keelega – mis on selle saladus?

*Lugu sellest, kuidas esmamulje Silver Maarist kujunes väga petlikuks.

*Kas võrkpalliliit teeb õigesti, et eelistab Eesti meeste koondise peatreeneri kohale taas välismaalast?

*Taavet Leppiku persoon ja talent – kas liiga hilja koondises läbilöömiseks?

*Timo Tammemaa persoon ja talent – kas Eesti alahinnatuim võrkpallur?

*Oliver Venno algusaastad Eesti koondises.

*Töö Ott Tänaku ja Anett Kontaveidiga – mis neid ühendab?

Saates on mõistagi esindatud ka nädala tegija ja mängijaprofiili rubriik ning TeamShieldi küsimusmäng.