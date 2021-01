Podcast “Kuldne geim” | Kelle võinuks valida ühehäälselt Eesti aasta treeneriks ja mis läks koondises valesti?​

Saates lööb paarinädalase pausi järel kaasa kogu põhinelik ehk Andres Toobal, Renee Teppan, Rivo Vesik ja Karl Rinaldo. Saate põhiteemadeks on aasta sportlase ja treeneri valimine, aasta võrkpalluri valimine, hooaja esimese poole põhjal kujuteldava “Tähtede mängu” koosseisu selekteerimine ning Eesti koondiste seis enne EM-finaalturniiri aastat.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Saates on mootorsaag.

*Ühiskond, milles elame: ühel päeval toetame heategevuslikke organisatsioone, järgmisel päeval laseme miljoneid eurosid lihtsalt õhku.

*Kas Eesti võrkpall võiks tegutseda nutikalt ja igal aastal jõulude ajal kõvasti populaarsust koguda?

*Eesti aasta sportlase valik: kui palju jälgib kvartett autoralli MM-sarja?

*Tänavuse aasta parima treeneri valimine tõestas ilmekalt, et ETV-l on meeletu mõju Eesti spordialade populaarsusele.

*Saates selgub lõplik tõde: tegelikult pidanuks olema Eesti aasta treener keegi, keda kandidaatide hulgas polnudki. Ja jutt ei käi Rivost.

*Aasta noorsportlase valimine pallimängusportlase perspektiivist. 22-aastane mitmevõistleja Johannes Erm pääses lõplikusse valikusse, samas eas Itaalia viienda klubi ründaja Kertu Laak aga mitte.

*Kes võiks saada sel korral Eesti aasta parima mees- ja naisvõrkpalluri tiitli ning mille põhjal üldse otsustada?

*”Tähtede mängu” suur vastasseis: “Eesti” vs. “Muumaalased”. Kes murravad end koosseisu ja miks?

*Rivo meenutab Kristjaniga koos mängimise rõõme ja muresid ning meenutab ka hiljem toimunut.

*Eesti rahvusnaiskonna ja -meeskonna suuremad kitsaskohad 2021. aasta suve eel. Kas seis on parem või halvem kui 12 kuud tagasi?

*Kui kaugel on Eesti rahvusnaiskond uue juhendaja Lorenzo Micelli viljelevast mängustiilist?

*Aus ja otsekohene hinnang Eesti meeskonna esimesele koondisesuvele uue peatreener Cedric Enardi juhtimisel. Mitmed meie põhimehed jäid teatavasti koondise tegemistest möödunud aastal eemale või loobusid keset laagrit, muuhulgas kapten Kert Toobal. Loodetavasti aitab sõnavõtt saabuva üliolulise suve eel õhku puhtamaks teha.

*Kas kevadel uuesti kogunedes on konflikt mängijate ja treenerite vahel sisse kirjutatud?

*Uue aasta lubadused võrkpallirindel.