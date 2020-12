Podcast "Kuldne geim" | Kas Ruhnu, Kihnu ja Hiiumaa saavad oma suurklubi?​

Saate põhiteemadeks on sedapuhku Saaremaa Võrkpalliklubi ebaõnnestunud eurohooaeg, intrigeerivad Eesti karikafinaalid, saates osalejate paberil loodud Eesti klubid ja juba mainitud Alliku eriline hooaeg.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Millal Rivo viimati kelgutamas käis ja kuhu ta pea ees sõidaks?

*Erimeetmete rakendumine. Kas rannavõrkpalli ja rannatennise paarismängu keelamine tavainimeste jaoks on õigustatud? Tenniseliit tegi juba avalduse, mille saatis Kultuuriministeeriumile.

*Saaremaa Võrkpalliklubi euromäng ukrainlastega. Mis juhtus leegionäridega servil?

*Kurb tõdemus: Saaremaa euromäng ei jõudnud televisiooni ega ka veebi kaudu Eesti spordisõpradeni.

*Naiste karikafinaalis kohtuvad Eesti võrkpalli praegused tipud ja tulevased tipud. Mida näitasid poolfinaalid ja mida toob finaal?

*Kes on meeste karikafinaalis favoriit – kas Tallinna Selver või Tartu Bigbank?

*Kes on karikafinaalis väljakule lähemal – kas Selveri varumees või mängu kommentaatorid?

*Mille poolest on tänavune Eesti karikafinaal märgiline ja ajalooline?

*Saate tegijad koostavad oma Eesti klubid. Millele kulub Andrese eelarvest pool ehk 200 000 eurot?

*Millised Eesti võrkpallurid mahtusid mitme saate tegija meeskonda?

*Mille ja kelle pealt hoiab Rivo võistkonda komplekteerides kokku?

*Kas Oliver Venno õnnestuks Eestisse mängima tuua?

*Miks kerkivad saates rambivalgusse Kihnu, Ruhnu ja Hiiumaa?

*Miks Eesti korvpallurid ja Venemaa jalgpallurid pole viimasel ajal välismaal läbi suutnud lüüa?

*Küsimus antenni kohta.

*4Sport esitleb: kellele läheb seekordne küsimusmängu auhind?

*Karo Mets esitleb: Karli Alliku imelised mängud Saksamaa karikasarjas. Mis on edu taga?

"Kuldne geim", 83. osa: